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Лента
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«Этот день в истории». Что произошло 22 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 22 июля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

22 июля отмечается Международный день бокса. Этим видом спорта занимались древние греки, египтяне и шумеры.

27 лет назад была разработана концепция Международного валютного фонда. 190 стран являются участниками этой организации, а в ее структурах работают более 2 500 человек. МВФ предоставляет кредиты странам и государствам.

В 1502 году в Лиссабон вернулся путешественник и мореплаватель Америго Веспуччи, который открыл Новый Свет, а именно территории современной Америки.

Чем еще запомнится день сегодняшний — узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».

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