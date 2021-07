Герцоги Кембриджские поздравили своего сына с днем рождения

Лондон, 22 июля. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон посредством семейного аккаунта в Twitter поздравили своего сына Джорджа с восьмым днем рождения.

Герцог и герцогиня Кембриджские начали свой праздник традиционно: со свежей фотографии своего ребенка. На нем юный принц улыбается, одетый в сине-оранжевую полосатую рубашку с воротником и синие шорты. На снимке Джордж сидит на капоте автомобиля.

Turning eight(!) tomorrow ????????



???? by The Duchess pic.twitter.com/1RI0fsXzDK