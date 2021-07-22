Герцоги Кембриджские поздравили своего сына с днем рождения

Лондон, 22 июля. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон посредством семейного аккаунта в Twitter поздравили своего сына Джорджа с восьмым днем рождения.
Герцог и герцогиня Кембриджские начали свой праздник традиционно: со свежей фотографии своего ребенка. На нем юный принц улыбается, одетый в сине-оранжевую полосатую рубашку с воротником и синие шорты. На снимке Джордж сидит на капоте автомобиля.
Turning eight(!) tomorrow ????????— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2021
???? by The Duchess pic.twitter.com/1RI0fsXzDK
«Завтра исполняется восемь», — написано под постом, опубликованным незадолго до полуночи.
Под фотографией также указан автор фотографии. Ее сделала сама герцогиня Кембриджская. Многие поклонники королевской семьи написали комментарии с пожеланиями молодому принцу.
«Я помню, когда он родился! Мы с сестрой были так взволнованы! Не могу поверить, что он уже такой взрослый! Может быть, у него будет еще одна маленькая сестренка? Остается только надеяться!» — написала одна из подписчиц.
Ранее стало известно, что юбилей правления королевы Елизаветы II может состояться без участия принца Гарри. Во дворце разочарованы планами герцога Сассекского затмить резонанс торжества в честь монарха.