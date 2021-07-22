Герцоги Кембриджские поздравили своего сына с днем рождения

Лондон, 22 июля. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон посредством семейного аккаунта в Twitter поздравили своего сына Джорджа с восьмым днем рождения.

Герцог и герцогиня Кембриджские начали свой праздник традиционно: со свежей фотографии своего ребенка. На нем юный принц улыбается, одетый в сине-оранжевую полосатую рубашку с воротником и синие шорты. На снимке Джордж сидит на капоте автомобиля.

Turning eight(!) tomorrow ????????



???? by The Duchess pic.twitter.com/1RI0fsXzDK — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2021

«Завтра исполняется восемь», — написано под постом, опубликованным незадолго до полуночи.

Под фотографией также указан автор фотографии. Ее сделала сама герцогиня Кембриджская. Многие поклонники королевской семьи написали комментарии с пожеланиями молодому принцу.

«Я помню, когда он родился! Мы с сестрой были так взволнованы! Не могу поверить, что он уже такой взрослый! Может быть, у него будет еще одна маленькая сестренка? Остается только надеяться!» — написала одна из подписчиц.

Ранее стало известно, что юбилей правления королевы Елизаветы II может состояться без участия принца Гарри. Во дворце разочарованы планами герцога Сассекского затмить резонанс торжества в честь монарха.