Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 10:16
10:16
Экономика
Курс европейской валюты упал ниже 87 рублей
10:15
Общество
Что значит всемирный день китов и дельфинов для России
10:14
Шоу-бизнес
Вдова Говорухина назвала причину краха первого брака режиссера
10:13
Политика
МИД России рассказал, почему Белоруссии пришлось усилить охрану границы с Украиной
10:12
Происшествия
Спасатели обнаружили 14 трупов в затопленном туннеле на юге Китая
10:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с четырьмя большегрузами под Нижним Новгородом
10:11
Происшествия
Двое пострадали при возгорании в пожарной части в ЯНАО
10:10
Общество
Бесславный конец войны с «Северным потоком — 2». Колонка Голоса Мордора
10:10
Происшествия
Резиновая лодка с мужчиной и ребенком перевернулась на Алтае
10:10
Общество
Власти Махачкалы будут получать в полтора раза больше на жилье для детей-сирот
Все новости

Новый самолет ЛМС-901 «Байкал» презентовали на МАКС-2021
Видео
Новый самолет ЛМС-901 «Байкал» презентовали на МАКС-2021

Легкий многофункциональный самолет «Байкал» был создан на замену Ан-2 «Кукурузник». Свой первый полет воздушное судно должно совершить до конца года.

Преемник легендарного «Кукурузника» обладает большей скоростью и меньшими габаритами, а также может совершать более длительные полеты без дозаправки.

«Основные особенности этого самолета — он одновременно сочетает такие вещи, как низкая посадочная скорость. 400–450 метров достаточно ему для взлета и посадки, как Ан-2 он может эксплуатироваться, при этом максимальная крейсерская скорость у него порядка 300 км/ч. Одновременно была поставлена задача увеличить в двое грузоподъемность Ан-2, примерно до двух тонн, и с такой задачей тоже справились. В самолете мы постарались соединить современные достижения, новые технологии композиционных материалов, плюс оптимальные способы цифровой оптимизации, веса и аэродинамики», — рассказал главный конструктор самолета ЛМС-901 «Байкал» Вадим Демин.

Судно призвано улучшить транспортную доступность российских регионов, заменить Ан-2 в традиционных сферах применения: грузоперевозках, поисково-спасательных работах, авиалесоохране, при выполнении сельскохозяйственных задач, обучении. Модификации «Байкала» с лыжными, колесно-лыжными и поплавковыми шасси будут востребованы в удаленных российских регионах и на территории Арктики.

«Самолет предполагается оборудовать парашютно-спасательной системой, которая позволяет спасать весь самолет с экипажем. Это нужно для того, чтобы обеспечить возможность выполнения задач над безаэродромной местностью, потому что так на однодвигательном самолете можно летать только с учетом планирования до ближайшего аэродрома», — отметил Вадим Демин.

ЛМС-901 «Байкал» создается по заданию Минпромторга России. Победителем конкурса на его разработку стал Уральский завод гражданской авиации, а созданием самолета занялась компания «Байкал-Инжиниринг».

«Это самолет, который создан и изготовлен уже в соответствии с его типовой конструкцией, принятый независимой инспекцией в установленном порядке, и этот экземпляр до конца год мы планируем поднять в небо», — заявил во время презентации директор по маркетингу ООО «Байкал-инжиниринг» Олег Богомолов.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Новый самолет ЛМС-901 «Байкал» презентовали на МАКС-2021
самолет байкал макс-2021 ЛМС-901
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru