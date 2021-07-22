Новый самолет ЛМС-901 «Байкал» презентовали на МАКС-2021

Легкий многофункциональный самолет «Байкал» был создан на замену Ан-2 «Кукурузник». Свой первый полет воздушное судно должно совершить до конца года.

Преемник легендарного «Кукурузника» обладает большей скоростью и меньшими габаритами, а также может совершать более длительные полеты без дозаправки.

«Основные особенности этого самолета — он одновременно сочетает такие вещи, как низкая посадочная скорость. 400–450 метров достаточно ему для взлета и посадки, как Ан-2 он может эксплуатироваться, при этом максимальная крейсерская скорость у него порядка 300 км/ч. Одновременно была поставлена задача увеличить в двое грузоподъемность Ан-2, примерно до двух тонн, и с такой задачей тоже справились. В самолете мы постарались соединить современные достижения, новые технологии композиционных материалов, плюс оптимальные способы цифровой оптимизации, веса и аэродинамики», — рассказал главный конструктор самолета ЛМС-901 «Байкал» Вадим Демин.

Судно призвано улучшить транспортную доступность российских регионов, заменить Ан-2 в традиционных сферах применения: грузоперевозках, поисково-спасательных работах, авиалесоохране, при выполнении сельскохозяйственных задач, обучении. Модификации «Байкала» с лыжными, колесно-лыжными и поплавковыми шасси будут востребованы в удаленных российских регионах и на территории Арктики.

«Самолет предполагается оборудовать парашютно-спасательной системой, которая позволяет спасать весь самолет с экипажем. Это нужно для того, чтобы обеспечить возможность выполнения задач над безаэродромной местностью, потому что так на однодвигательном самолете можно летать только с учетом планирования до ближайшего аэродрома», — отметил Вадим Демин.

ЛМС-901 «Байкал» создается по заданию Минпромторга России. Победителем конкурса на его разработку стал Уральский завод гражданской авиации, а созданием самолета занялась компания «Байкал-Инжиниринг».