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Леди Гага поразила фанатов необычным купальником
Шоу-бизнес
Леди Гага поразила фанатов необычным купальником
instagram.com  /  @ladygaga

Лос-Анджелес, 22 июля. Известная певица Леди Гага выложила откровенное видео, которым поразила своих подписчиков в Instagram.

Поп-исполнительница предпочитает проводить летний сезон у воды. Своим ярким досугом и приятными эмоциями она решила поделиться со своими фанатами. Актриса выложила на своей странице в Instagram короткое видео, на котором она, позируя, элегантно выходит из бассейна.

Звезда надела ярко-оранжевый купальник. Верхняя его часть представлена в звездообразной форме. Нижнюю она дополнила золотыми цепочками. Завершили образ солнцезащитные очки в стиле «кошачий глаз».

«Маленькие звезды», — подписала пост артистка.

Фанаты бурно отреагировали на свежую публикацию. Они оценили яркий наряд и движения певицы.

«Не такие уж и маленькие, моя королева», — написал sciuraglam.

«Верни мне мой купальник, Стефани», — пошутил один из подпсичиков.

«Самая красивая в мире», — подчеркнул еще один фанат.

Ранее стало известно, что певица Нюша вновь забеременела. Она впервые показала это через свою страницу в Instagram.

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музыка леди гага instagram
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