Эффективность российских вакцин против мутаций коронавируса оценили в «Векторе»

Екатеринбург, 22 июля. Все зарегистрированные в России вакцины от COVID-19 эффективны против известных мутаций коронавируса, заявил представитель центра «Вектор» Александр Семенов.

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге уточнил, что расслабляться нельзя. Семенов назвал темпы вакцинации от коронавируса «очень серьезным оружием» против появления разных вариантов вируса.

«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины — и тесты эти проводятся постоянно — защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», — цитирует представителя центра «Вектор» ТАСС.

Ранее глава Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что российская вакцина «КовиВак» эффективна в борьбе со штаммом коронавируса «Дельта». В своем утверждении он сослался на проведенные исследования.