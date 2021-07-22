Осужденный за сексуальное насилие Харви Вайнштейн летает частным самолетом

Нью-Йорк, 22 июля. Кинопродюсер Харви Вайнштейн продолжает летать частным самолетом, даже будучи осужденным за сексуальные преступления, сообщает Page six.

Осужденный в Нью-Йорке на 23 года лишения свободы за сексуальное насилие Вайнштейн во вторник был доставлен в Калифорнию для предъявления новых обвинений. Однако из-за состояния здоровья он вылетел на западное побережье США на частном самолете, сообщает со ссылкой на источники Page six. Информацию изданию подтвердил адвокат.

Судья верховного суда в отставке Барри Каминс из курирующей апелляцию Вайнштейна в Нью-Йорке фирмы Aidala, Bertuna & Kamins сообщил порталу, что такой способ доставки Вайнштейна был согласован из-за проблем со здоровьем продюсера.

Он согласился, что обычно, «когда людей экстрадируют, их привозят на автобусе». Но в случае с Вайнштейном самолет был «самым простым способом доставить его туда», уточнил Каминс.

Ранее сообщалось, что продюсер не признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в изнасилованиях на новом процессе. В деле фигурируют пять женщин в инцидентах с 2004 по 2013 год. Большинство из изнасилований, как утверждается, произошли в отелях Беверли-Хиллз и Лос-Анджелеса, где у Вайнштейна была штаб-квартира.