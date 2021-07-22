Тихановская призвала США к информационной борьбе с властями Белоруссии

Вашингтон, 22 июля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США создать фонд, который займется поддержкой медиа для информационной борьбы с белорусскими властями.

В рамках визита в Вашингтон лидер белорусской оппозиции встретилась с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао.

«На встрече Тихановская … призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси», — сообщила в среду пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале.

Экс-кандидат в президенты также предложила «перезапустить службу «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в республике, что, по мнению Тихановской, создаст дополнительный источник информации о поддержке Беларуси другими государствами и станет ответом на «пропаганду» белорусских властей.

Ранее Тихановская заявила, что надеется на возвращение в родную республику в 2021 году. С заявлением она выступила в ходе визита в США.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.