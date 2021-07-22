Экс-порнозвезда рассталась с мужем перед свадьбой

Лос-Анджелес, 22 июля. Бывшая порноактриса Миа Халифа отменила свадьбу со своим парнем Робертом Сандбергом. Через свою страницу в Instagram она объявила о расставании.

По данным источника, пара официально зарегистрировала брак в своем доме в прошлом году и собирались отпраздновать свою первую годовщину. Об этом пишет The Sun.

Однако Миа и Роберт должны были устроить праздник для своей семьи и друзей. Ему, судя по всему, не суждено состояться. Экс-порноактриса опубликовала в соцсетях фотографию, под которой заявила о расставании.

«Мы можем с уверенностью сказать, что отдали все силы, чтобы наш брак заработал, но после почти года терапии и усилий мы уходим, зная, что у нас есть друг в друге, и что мы действительно старались», — подписала пост Халифа.

Она добавила, что причиной для расставания стал не единичный инцидент. Это были неразрешенные и фундаментальные разногласия, в которых один не может упрекнуть другого.

«У нас нет никаких сожалений, мы будем поддерживать связь через семью, друзей и общую любовь к собакам», — резюмировала звезда.

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