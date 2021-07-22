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Россиянам дали советы по созданию здорового микроклимата в квартире

  /   Обновлено: 22 июля 2021 08:23
Общество
Россиянам дали советы по созданию здорового микроклимата в квартире
pxhere.com

Москва, 22 июля. Комфортный микроклимат в квартире создается с помощью оптимальной температуры и влажности в помещении, регулярным очищением воздуха и насыщением кислорода.

Независимо от времени года оптимальная температура воздух в квартире должна составлять 18–22 градуса, а влажность — 40%. Об этом рассказал руководитель компании Thermostore Александр Шмигановский РИА Недвижимость.

«Одним из основных способов создания идеального микроклимата является установка кондиционера. При этом важно не только выбирать качественный прибор с мощными фильтрами, но и производить их промывку раз в две-три недели, а сам кондиционер подвергать капитальной чистке не реже одного раза в год», — сказал он.

Также не стоит злоупотреблять электрообогревателями и системой «теплого пола», особенно зимой. Они обычно пересушивают воздух, что портит состояние волос, кожи и слизистых. Дизайнер интерьеров Елена Крылова советует обеспечивать проветривание помещения и завести цветы, так как они насыщают кислородом воздух.

Ранее россиянам напомнили опасные последствия сдачи в аренду ипотечного жилья. Россиянин, не согласовавший с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, может лишиться ипотеки.

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