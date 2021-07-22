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Бесплатную сертификацию товаров для производителей запустили в Приморье

  /   Обновлено: 22 июля 2021 08:16
Общество
Бесплатную сертификацию товаров для производителей запустили в Приморье
вологда.рф  /  город Вологда

Владивосток, 22 июля. Три комплексные услуги по бесплатной сертификации товаров и услуг для производителей продуктов питания и точек общепита запустил центр «Мой бизнес» в Приморье.

Об этом сообщила руководитель Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова. Процедура основана на принципах ХАССП — концепции регулярной оценки и управления опасными факторами, которые влияют на продукцию.

«Мы переработали наше общее предложение по сертификации в три отдельных услуги. Теперь предпринимателю проще найти то, что соответствует его целям, а нам — сосредоточиться на оказании ему эффективной поддержки», — сказала Петрова.

Для производителей продуктов питания стала доступна сертификация и проверка систем менеджмента, а предприниматели могут сертифицировать товары и услуги бесплатно, пишет ТАСС.

Недавно Минэкономразвития предложило распространить обязательную маркировку питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта следующего года.

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