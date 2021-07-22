Украинскую школьную команду назвали в честь Гитлера

Киев, 22 июля. В Новомиргороде в турнире по уличному баскетболу в честь Дня города участвовала детская команда «Гитлеровцы», заявил экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

Название команды мужчина уточнил у другой участвовавшей в соревнованиях команды. На своей странице в Facebook Немировский отметил, что площадь была полна людей, присутствовала полиция, но название команды никого не смущало.

Глава Новомиргорода Игорь Забажан спустя два дня заявил, что организаторы соревнований оперативно отреагировали на нарушения украинского законодательства и со школьниками провели разъяснительную работу.

«Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление»», — написал в Facebook

В Новомиргороде теперь собираются провести образовательные мероприятия и напомнить детям причины запрета нацистской символики.

Ранее политолог и профессор Дмитрий Выдрин рассказал, почему русский язык подвергается таким гонениям. По его словам, вопрос о притеснении русского языка на территории Украины в последнее время с повестки дня не уходит.