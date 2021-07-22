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Ураганный ветер сорвал крыши и повредил газопровод в саратовском поселке
Происшествия
Ураганный ветер сорвал крыши и повредил газопровод в саратовском поселке
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Саратов, 22 июля. Ураганный ветер нанес серьезные повреждения зданиям и другой инфраструктуре в поселке Турки. В результате действий стихии оказались сорваны крыши кинотеатра, детского сада и нескольких жилых домов.

Также ураганом оказались повалены десятки деревьев и повреждена линия газопровода. По предварительной информации, среди жителей поселка никто не пострадал.  

«Начиналось все как простая гроза, думали, обойдется дождем и молниями. Но ветер внезапно начал увеличивать скорость, мы даже испугались, что наш дом сломает. Вскоре мимо стали пролетать огромные ветки, куски шифера и другой опасный мусор. Прекратился ураган быстро, но бед наделал достаточно. Нам на машину упали несколько веток, нужен будет ремонт»,  — рассказал корреспонденту ФАН житель поселка Александр Г.

Ранее саратовец погиб от удара током при работе с болгаркой. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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мчс ураган саратовская область
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