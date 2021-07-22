Врач перечислил признаки постотпускного синдрома

Москва, 22 июля. Часто люди после отпуска не могут влиться в работу. Обычные задачи занимают больше времени, накатывает усталость и апатия.

Все эти признаки могут говорить о постотпускном синдроме. После отпуска человек может ощущать себя по-другому морально и физически из-за перемен в режиме питания и сна во время долгого отдыха. Возвращение к рабочему режиму увеличивает нагрузку на организм. Об этом рассказал главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин сайту 360tv.ru.

«Стресс приводит к тому, что в организме вырабатывается гормон стресса кортизол. Любая стрессовая реакция приводит к тому, что человек может испытывать мышечные напряжения, мышечные спазмы», — сказал он.

Из-за этого появляются головные боли и повышается артериальное давление. Как правило, люди обращаются к терапевту с жалобами на усталость, раздражительность, спазмы и боли в мышцах.

Ранее были названы условия, при которых россиян могут лишить отпуска. Все они носят вынужденных характер.