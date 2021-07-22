Российский «УАЗ-Патриот» высоко оценили в Иране

Тегеран, 22 июля. Журналисты иранского издания Khodro Bank провели тест-драйв российских внедорожников «УАЗ-Патриот» и «Пикап», которые были представлены в Иране в конце 2020 года.

По мнению иранских журналистов, несмотря на не современный дизайн, автомобили имеют ряд преимуществ. Обе модели оснащаются двигателями с не высокой мощностью, но отличаются хорошим крутящим моментом в 235 Нм при 2650 оборотов в минуту.

Кроме того, участникам тест-драйва понравилась крепкая конструкция внедорожников, которая, по их мнению, продиктована природными и культурными особенностями России. Среди плюсов автомобилей «УАЗ-Патриот» и «Пикап» иранские журналисты также выделили функцию блокировки заднего дифференциала, несколько режимов движения и проходимость.

Расход топлива в 11,5 литра на 100 километров авторы назвали достаточно разумным для внедорожников. Из минусов моделей авторы отметили их динамические характеристики.

Ранее Ульяновский автозавод на своей официальной странице в сети «ВКонтакте» опубликовал изображение фургона УАЗ-452 следующего поколения, созданное дизайнером Тимуром Даутовым. Автор изображения сохранил классические черты УАЗ-452.