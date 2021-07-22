В Сети показали постер четвертой фазы киновселенной Marvel

Лос-Анджелес, 22 июля. В интернете опубликовали фанатский постер, на котором изображены ключевые персонажи четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.

Сага «Война бесконечности» была официально завершена после фильмов «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». После этого в КВМ стартовал новый этап и следующая фаза проектов. Началась она с сериалов «ВандаВижн», «Сокол и Зимний солдат», а также «Локи». Из полнометражных кинолент фанатам пока была представлена только «Черная вдова». Об этом пишет портал ScreenRant.

Старт мультивселенной, судя по сюжету, был дан историей о злодее из Асгарда. Эта же тема будет раскрываться в последующих фильмах: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Человек-паук: Нет пути домой», «Тор: Любовь и гром», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и т. д.

По этому поводу цифровой художник spdrmnkyxxiii опубликовал на своей странице в Instagram фанатский постер. На нем он изобразил уже известные сцены и графические изображения других известных персонажей, которые появятся в ближайших кинолентах.

Напомним, ближайшими фильмами киновселенной Marvel станут «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Вечные» и «Человек-паук: Нет пути домой». Из сериалов — «Что если…?», «Мисс Марвел» и «Соколиный глаз».

Ранее стало известно, что киностудия Marvel определилась с постановщиком для нового фильма «Блэйд». Выбор пал на режиссера ленты «Откуда ты родом?» Бассама Тарика.