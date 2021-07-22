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«Хозяин сказал заткнуться»: в Сети оценили призыв США к Украине молчать об «СП-2»
Политика
«Хозяин сказал заткнуться»: в Сети оценили призыв США к Украине молчать об «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 июля. Правительство США попросило Украину не выражать критику в адрес «Северного потока — 2» после переговоров с Германией. Украинцы считают такое отношение логичным.

Ранее американское издание Politico опубликовало материал, в котором заявило, что администрация президента США Джо Байдена просила Киев не поднимать вопрос российско-немецкого газопровода, поскольку это может ухудшить отношения между дружественными странами. Об этом пишет Regnum.

«Украину снова задвигают, как и наши интересы», — написала Ганна М.

Валерия В. не удивилась, поскольку Украина считается банановой республикой. Показательными в этом случае являются слова экс-президента США Джорджа Буша о штурмах Капитолия и Рады.

«Хозяин сказал заткнуться и не вякать», — отреагировал Сергей Т.

Пользователь под ником Денис уверен, что Соединенные Штаты не попросили, а приказали. Украина, по мнению Белого дома, должна закрыть колониальную пасть.

«А ведь предупреждали о том, что скажут цыц!!! Много раз русские предупреждали.‍ Вот и сказали. А то, по ходу, совсем берегов не видят эти «слуги» из новой политической нации. Пока украинские олигархи не наступают на интересы хозяина, то можно изображать «весь мир с вами». Но как только палку перегибают — цыц!!!» — добавила Ната Л.

Ранее Госдепартамент США отметил важные моменты соглашения с Германией по поводу проекта «Северный поток — 2».

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украина сша германия Северный поток — 2
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