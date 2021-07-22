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Российский вертолет Ка-52М модернизируют крылатыми ракетами «изделие 305»
Армия
Российский вертолет Ка-52М модернизируют крылатыми ракетами «изделие 305»
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Москва, 22 июля. Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М оборудуют крылатыми ракетами «изделие 305» после выполненной серии успешных стрельб.

Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного авиационно-космического салона 2021 года (МАКС-2021). Ка-52М выполнил серию успешных стрельб высокоточными крылатыми ракетами «изделие 305» по мишеням. Пуски проводились на одном из военных полигонов. Они были признаны успешными.

Крылатые ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и могут производить перенацеливание прямо в воздухе, рассказал источник в интервью РИА Новости.

Недавно в рамках МАКС-2021 был представлен уникальный самолет короткого взлета и посадки. Особенность машины заключается в том, что она способна взлететь даже с вертолетной площадки.

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вертолет ракета МАКС-2021
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