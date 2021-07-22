СМИ узнали, насколько россиянам поднимут пенсию в 2022 году

Москва, 22 июля. Страховые пенсии в России в следующем году увеличат на 5,9%. Такие значения прописаны в бюджете Пенсионного фонда России.

Ожидается, что в 2022 году индексация страховых пенсий составит 5,9%, еще через год — 5,6%, в 2024 году — 5,5%. Таким образом, сообщает Primamedia, средний размер пенсий россиян вырастет до 18 447 рублей в 2022 году, а в 2024 году составит 20 388 рублей.

Бюджет ПФР, в котором обозначены эти параметры, прошел обсуждение Российской трехсторонней комиссией, но пока не принят.

Напомним, в 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости был увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составил 17 541 рубль.

Ранее в ПФР напомнили, что в ходе реформы пенсионной системы и увеличения пенсионного возраста появилась новая категория граждан — предпенсионеры, для которых предусмотрены определенные льготы. К примеру, они могут рассчитывать на налоговые льготы (освобождение от имущественного и земельного налога). Также предпенсионеры имеют право потратить два дня в году на диспансеризацию с сохранением заработной платы, право на повышенный размер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение.