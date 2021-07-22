«Он должен уйти»: британцы раскритиковали Джонсона за его политику

Лондон, 22 июля. Экс-советник Доминик Камминг дал интервью, в котором раскритиковал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его действия на занимаемой должности. В Сети с ним согласны.

По его мнению, на решения политика влияет его невеста Кэрри Саймондс. При этом он допустил ряд ошибок, особенно во время осенней вспышки коронавирусной инфекции. Об этом пишет Regnum.

«Проснитесь, ради Бога. Джонсон посадил нас в большую проблему. Он должен уйти», — считает @Angela68060318.

Другой пользователь считает, что Джонсон сделал все, чтобы победить на выборах, но его только это и интересовало. Премьер не подумал о том, что будет, если он все-таки получит долгожданную должность. Это консервативный путь, когда сам факт обладания властью важен больше, чем реальная мотивация помогать собственной стране.

«Вообще не вызывает доверия…» — написал @DamianJWalters.

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель переиграла премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в битве за личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.