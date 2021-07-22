Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 08:48
08:46
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
08:45
Общество
«Мой верный помощник»: Навка объяснила усталый вид мужа Заворотнюк
08:43
Общество
Стало известно, на какие вопросы ответит принц Гарри в своих мемуарах
08:42
Политика
Глава Керчи Бороздин написал заявление об отставке
08:42
Политика
Байден признался, что осознал себя президентом во время встречи с Путиным
08:42
Общество
Вирусолог назвал группы риска дельта-штамма коронавируса
08:40
Общество
Герцоги Кембриджские поздравили своего сына с днем рождения
08:33
Шоу-бизнес
Леди Гага поразила фанатов необычным купальником
08:33
Происшествия
Ураганный ветер сорвал крыши и повредил газопровод в саратовском поселке
08:32
Наука
Эффективность российских вакцин против мутаций коронавируса оценили в «Векторе»
Все новости

«Он должен уйти»: британцы раскритиковали Джонсона за его политику
Общество
«Он должен уйти»: британцы раскритиковали Джонсона за его политику
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 22 июля. Экс-советник Доминик Камминг дал интервью, в котором раскритиковал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его действия на занимаемой должности. В Сети с ним согласны.

По его мнению, на решения политика влияет его невеста Кэрри Саймондс. При этом он допустил ряд ошибок, особенно во время осенней вспышки коронавирусной инфекции. Об этом пишет Regnum.

«Проснитесь, ради Бога. Джонсон посадил нас в большую проблему. Он должен уйти», — считает @Angela68060318.

Другой пользователь считает, что Джонсон сделал все, чтобы победить на выборах, но его только это и интересовало. Премьер не подумал о том, что будет, если он все-таки получит долгожданную должность. Это консервативный путь, когда сам факт обладания властью важен больше, чем реальная мотивация помогать собственной стране.

«Вообще не вызывает доверия…» — написал @DamianJWalters.

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель переиграла премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в битве за личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Он должен уйти»: британцы раскритиковали Джонсона за его политику
Борис Джонсон великобритания соцсети
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru