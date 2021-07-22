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Россиянам рассказали о действенном способе хорошо провести отпуск
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Общество
Россиянам рассказали о действенном способе хорошо провести отпуск
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Действительно отдохнуть в отпуске и получить новые впечатления поможет отказ от привычной деятельности.

Об этом рассказал главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин. Он отметил, что для каждого человека понятие отдыха может быть разным.

Некоторым нравится загорать у моря, другие любят экстремальный отдых. Необходимо прислушиваться к своим желаниям и делать то, что по душе. Специалист также подчеркнул важность укрепления иммунитета путем купания или прогулок на свежем воздухе, пишет сайт 360tv.ru.

«Если человеку комфортно находиться и воспринимать отдых как мегаполис, прогулки, кафе — это один отдых. Для другого — море, горы, леса и так далее», — сказал Масякин.

Недавно Федеральное агентство новостей рассказало, куда поехать в августе в России за яркими впечатлениями, а также на каких условиях в регионах принимают туристов во время пандемии.

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