Россиянам рассказали о действенном способе хорошо провести отпуск

Москва, 22 июля. Действительно отдохнуть в отпуске и получить новые впечатления поможет отказ от привычной деятельности.

Об этом рассказал главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин. Он отметил, что для каждого человека понятие отдыха может быть разным.

Некоторым нравится загорать у моря, другие любят экстремальный отдых. Необходимо прислушиваться к своим желаниям и делать то, что по душе. Специалист также подчеркнул важность укрепления иммунитета путем купания или прогулок на свежем воздухе, пишет сайт 360tv.ru.

«Если человеку комфортно находиться и воспринимать отдых как мегаполис, прогулки, кафе — это один отдых. Для другого — море, горы, леса и так далее», — сказал Масякин.

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