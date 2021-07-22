Россиянам рассказали, как не довести подростка до невроза

Москва, 22 июля. Избыточный контроль может привести к потере доверительных отношений с подростком и психологическим проблемам у ребенка.

В детстве воспитание, выстроенное на тотальном контроле, может какое-то время функционировать, однако подростки нуждаются в уважении личных границ и принятии, рассказала подполковник юстиции, старший инспектор СУСК по Псковской области Лариса Котелевская в эфире радио «Эхо Москвы».

«Подросток либо взбунтуется, либо приобретет невроз и полное непонимание, как правильно общаться с людьми и как вести себя в интернете», — отметила специалист.

Если же проблемы с ребенком все же начались, то не следует опасаться походов к психологу. Причем идти нужно всей семьей, не стесняясь, подчеркнула специалист.

Недавно ученые выяснили, что пожилые люди гораздо быстрее размышляют и действуют в случаях, когда требуется помочь кому-то, в то время как решение, затрагивающее лично их, занимает больше времени.