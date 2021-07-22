Инженер признан самой прибыльной профессией в производственной сфере

Москва, 22 июля. Работодатели готовы платить инженерам по наладке и испытаниям и инженерам испытательной лаборатории 200 тысяч рублей в месяц.

При этом от работника требуется только трехлетний опыт работы и понимание современных технологий систем водоподготовки и очистки сточных вод, также готовность к продолжительным командировкам, передает РИА Новости.

Могут добиться благосостояния и столяры в Москве. От них работодатели требуют опыт работы не менее двух лет, знать особенности материалов, уметь читать чертежи и пользоваться профессиональным инструментом, при этом клиентами мастеров обеспечивает предприятие.

Аналитики назвали еще одну высокооплачиваемую специальность этого июля. Традиционно пользуются успехом у работодателей программисты.