Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 08:47
08:46
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
08:45
Общество
«Мой верный помощник»: Навка объяснила усталый вид мужа Заворотнюк
08:43
Общество
Стало известно, на какие вопросы ответит принц Гарри в своих мемуарах
08:42
Политика
Глава Керчи Бороздин написал заявление об отставке
08:42
Политика
Байден признался, что осознал себя президентом во время встречи с Путиным
08:42
Общество
Вирусолог назвал группы риска дельта-штамма коронавируса
08:40
Общество
Герцоги Кембриджские поздравили своего сына с днем рождения
08:33
Шоу-бизнес
Леди Гага поразила фанатов необычным купальником
08:33
Происшествия
Ураганный ветер сорвал крыши и повредил газопровод в саратовском поселке
08:32
Наука
Эффективность российских вакцин против мутаций коронавируса оценили в «Векторе»
Все новости

Инженер признан самой прибыльной профессией в производственной сфере

  /   Обновлено: 22 июля 2021 07:36
Общество
Инженер признан самой прибыльной профессией в производственной сфере
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 22 июля. Работодатели готовы платить инженерам по наладке и испытаниям и инженерам испытательной лаборатории 200 тысяч рублей в месяц.

При этом от работника требуется только трехлетний опыт работы и понимание современных технологий систем водоподготовки и очистки сточных вод, также готовность к продолжительным командировкам, передает РИА Новости.

Могут добиться благосостояния и столяры в Москве. От них работодатели требуют опыт работы не менее двух лет, знать особенности материалов, уметь читать чертежи и пользоваться профессиональным инструментом, при этом клиентами мастеров обеспечивает предприятие.

Аналитики назвали еще одну высокооплачиваемую специальность этого июля. Традиционно пользуются успехом у работодателей программисты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Инженер признан самой прибыльной профессией в производственной сфере
работа зарплата вакансия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru