Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 08:47
08:46
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
08:45
Общество
«Мой верный помощник»: Навка объяснила усталый вид мужа Заворотнюк
08:43
Общество
Стало известно, на какие вопросы ответит принц Гарри в своих мемуарах
08:42
Политика
Глава Керчи Бороздин написал заявление об отставке
08:42
Политика
Байден признался, что осознал себя президентом во время встречи с Путиным
08:42
Общество
Вирусолог назвал группы риска дельта-штамма коронавируса
08:40
Общество
Герцоги Кембриджские поздравили своего сына с днем рождения
08:33
Шоу-бизнес
Леди Гага поразила фанатов необычным купальником
08:33
Происшествия
Ураганный ветер сорвал крыши и повредил газопровод в саратовском поселке
08:32
Наука
Эффективность российских вакцин против мутаций коронавируса оценили в «Векторе»
Все новости

Штраф за пользование телефоном за рулем предложили увеличить до 10 тыс. рублей
Общество
Штраф за пользование телефоном за рулем предложили увеличить до 10 тыс. рублей
Prt Scr youtube.com  /  @ China Gadgets

Москва, 22 июля. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить штраф за пользование телефоном за рулем до 10 тысяч рублей штраф.

Курдесов отправил соответствующее письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, передает RT. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 1,5 тыс. рублей, и это, по мнению автора инициативы, очень мало в контексте реальной угрозы для жизни пешеходов и других участников дорожного движения.

Предложение особенно актуально из-за произошедшего 16 июля трагического ДТП, которое унесло жизни двух маленьких детей. Есть вероятность, что виновница, 18-летняя девушка, в момент аварии смотрела в смартфон. Сейчас девушка находится в СИЗО.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Штраф за пользование телефоном за рулем предложили увеличить до 10 тыс. рублей
вождение авто смартфон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru