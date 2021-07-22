Штраф за пользование телефоном за рулем предложили увеличить до 10 тыс. рублей

Москва, 22 июля. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить штраф за пользование телефоном за рулем до 10 тысяч рублей штраф.

Курдесов отправил соответствующее письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, передает RT. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 1,5 тыс. рублей, и это, по мнению автора инициативы, очень мало в контексте реальной угрозы для жизни пешеходов и других участников дорожного движения.

Предложение особенно актуально из-за произошедшего 16 июля трагического ДТП, которое унесло жизни двух маленьких детей. Есть вероятность, что виновница, 18-летняя девушка, в момент аварии смотрела в смартфон. Сейчас девушка находится в СИЗО.