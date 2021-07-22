Экологичную технологию переработки угольных отходов создали в России

Кемерово, 22 июля. В Кузбасском государственном техническом университете создали технологию переработки угольных отходов в газ, равнозначный по составу природному, сообщили в пресс-службе КузГТУ.

Новая технология сокращает выбросы вредных веществ в 2,5-3 раза. В переработке угольных отходов участвует связующее вещество в виде избыточного активного обезвоженного ила, с помощью которого получается газообразное топливо.

«Характеристика экологической опасности от использования получаемого топлива в сравнении с традиционным сжиганием ископаемых видов топлива по выбросу вредных веществ в 2,5-3 раза меньше», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Технологическое решение предложила сотрудница университета Ирина Боголюбова. Полученное вещество можно использовать в многоквартирных и жилых частных домах в качестве газообразного энергоносителя для приготовления пищи, подогрева воды, а также для отопления и как топливо для котельных и машин.

Ученые планируют на базе технологии создать малогабаритные установки для переработки отходов. Их ориентировочная стоимость будет варьироваться в пределах 5-6,5 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что дефицит природного газа в Европе и падение мирового предложения помогают ценам на уголь опережать другие товарные активы, например, нефть. Августовские фьючерсы на уголь в Роттердаме в рамках торгов достигли рекордного значения с конца 2010 года — до 130 долларов за тонну.