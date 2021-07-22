«Типичная Украина»: в Сети обсудили происшествие на предприятии «Ровноазот»

Ровно, 22 июля. Во вторник 20 июля на предприятии «Ровноазот» произошел взрыв, в результате которого над ним образовалось оранжевое облако. Украинцы обеспокоены этой ситуацией.

Источники утверждают, что происшествие случилось в цехе производства азотной кислоты, где была разгерметизация трубопровода. Об этом пишет Regnum.

«Он («Ровноазот» — Прим. ред.) в таком аварийном состоянии, что капец! Там покосившиеся деревья растут на крышах. Короче, это реально может быть катастрофа. С него выжимают все, что можно», — отметил Миша О.

Олег С. считает, что государству приходит конец, когда в нем не развивают экономику. Вместо этого все поют гимн и поднимают флаги.

«Ситуация типичная для Украины. Латают советское, чтоб худо-бедно еще урвать какую-то копейку. После нас хоть потоп и этот потоп, похоже, не за горами. Зато вышиванок хватит всем…» — добавил Ролег С.

Один из пользователей считает, что владельцы предприятия ничего не ремонтируют. Они только для вида делают дороги, красят цеха. Однако оборудование до сих пор советское, его едва поддерживают в рабочем состоянии.

«Когда-то про Чернобыль тоже говорили «ничего страшного», людей не уберегли…» — пишет Светлана К.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины оценили последствия техногенной аварии на «Ровноазот».