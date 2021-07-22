Пьяный водитель сбил полицейского во время проверки документов в Красноярске

Красноярск, 22 июля. Пьяный автолюбитель сбыл сотрудника ГИБДД и водителя «Лады», которого остановили для проверки документов в Красноярске.

Пресс-служба краевого главка МВД сообщила, что инспектор ГИБДД остановил «Ладу» для проверки документов. Однако в этот момент в российскую машину врезалась иномарка Subaru. В результате инцидента пострадал водитель отечественного автомобиля и полицейский.

По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Его задержали и доставили в полицейский отдел. Пострадавшие не нуждались в госпитализации.

Недавно четыре человека скончались в результате столкновения легковой машины и фуры. Происшествие произошло под Хабаровском.