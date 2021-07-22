Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 07:14
07:10
Общество
«Типичная Украина»: в Сети обсудили происшествие на предприятии «Ровноазот»
07:00
Шоу-бизнес
В 70 лет — красавчик: Никита Джигурда через ФАН поздравил Олега Газманова с юбилеем
06:59
Происшествия
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на 1 млрд рублей
06:48
Происшествия
Пьяный водитель сбил полицейского во время проверки документов в Красноярске
06:47
Политика
Пушков вспомнил эпизоды соперничества России и США до кризиса на Украине
06:35
Общество
«Бегут с тонущего корабля»: в The Guardian объяснили, почему Безоса интересует космос
06:35
Общество
В Швеции восхитились статьей Путина о единстве народов
06:26
Общество
В США считают, что Россия побеждает в вакцинной гонке
06:20
Экономика
Рублю предсказали укрепление после заседания Центробанка по ключевой ставке
06:12
Общество
Россияне чаще стали покупать стройматериалы летом 2021 года
Все новости

«Бегут с тонущего корабля»: в The Guardian объяснили, почему Безоса интересует космос
Общество
«Бегут с тонущего корабля»: в The Guardian объяснили, почему Безоса интересует космос
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Лондон, 22 июля. Климатические проблемы для миллиардеров не повод объединиться с миром. Они лишь ищут варианты для собственной эвакуации с Земли. Об этом заявил журналист Гамильтон Нолан.

Он вспомнил, что американский бизнесмен Джефф Безос никогда не инвестировал в благотворительность, а вместо этого всегда тратил деньги на себя. Поэтому сейчас, когда наблюдаются климатические изменения, его не интересует решение этой проблемы. Об этом пишет The Guardian.

«Неслучайно самые богатые люди Америки финансируют новую космическую гонку. Ими движет не любовь к технологиям и даже не вера во вселенную как в возможность для бизнеса. Давайте называть вещи своими именами: они строят планы, как убраться отсюда к чертовой матери, на более обильные пастбища», — отметил автор.

Он считает, что изменения климата для миллиардеров не повод объединиться с простыми смертными. Они скорее уверены, что смогут создать межпланетный корабль, который поможет спастись с Земли, если она станет непригодной для жизни.

«Безос и его коллеги-миллиардеры, зацикленные на космосе, точно такие же, как богачи на борту «Титаника», которые, поняв, что корабль тонет, отталкивали других, чтобы прыгнуть в спасательные шлюпки», — подчеркнул журналист.

Ранее член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес раскритиковала полет в космос основателя компании Amazon Джеффа Безоса. На личной странице в Twitter она обвинила его в создании плохих условий для рабочих.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Бегут с тонущего корабля»: в The Guardian объяснили, почему Безоса интересует космос
космос джефф безос amazon
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru