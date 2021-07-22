«Бегут с тонущего корабля»: в The Guardian объяснили, почему Безоса интересует космос

Лондон, 22 июля. Климатические проблемы для миллиардеров не повод объединиться с миром. Они лишь ищут варианты для собственной эвакуации с Земли. Об этом заявил журналист Гамильтон Нолан.

Он вспомнил, что американский бизнесмен Джефф Безос никогда не инвестировал в благотворительность, а вместо этого всегда тратил деньги на себя. Поэтому сейчас, когда наблюдаются климатические изменения, его не интересует решение этой проблемы. Об этом пишет The Guardian.

«Неслучайно самые богатые люди Америки финансируют новую космическую гонку. Ими движет не любовь к технологиям и даже не вера во вселенную как в возможность для бизнеса. Давайте называть вещи своими именами: они строят планы, как убраться отсюда к чертовой матери, на более обильные пастбища», — отметил автор.

Он считает, что изменения климата для миллиардеров не повод объединиться с простыми смертными. Они скорее уверены, что смогут создать межпланетный корабль, который поможет спастись с Земли, если она станет непригодной для жизни.

«Безос и его коллеги-миллиардеры, зацикленные на космосе, точно такие же, как богачи на борту «Титаника», которые, поняв, что корабль тонет, отталкивали других, чтобы прыгнуть в спасательные шлюпки», — подчеркнул журналист.

Ранее член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес раскритиковала полет в космос основателя компании Amazon Джеффа Безоса. На личной странице в Twitter она обвинила его в создании плохих условий для рабочих.