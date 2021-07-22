Стокгольм, 22 июля. Президент России Владимир Путин написал статью о единстве украинского и русского народа. Жители Швеции обсудили труды главы государства.

Журналист издания Dagens Nyheter опубликовал обзор статьи. В ней он привел основные тезисы и предложил читателям высказать свое мнение относительно того, что русские и украинцы являются одним народом.

«Нет сомнений в том, что Украина — политическая конструкция, созданная победителями в Первой мировой войне. Ведь прежде значительные ее части входили в состав Австро-Венгрии, а другие районы принадлежали России», — отметил Magnus Hellström.

Пользователь Peter Hyyrynen считает Крым российским. Он помнит, как его жители были благодарны за освобождение от Украины. Поэтому он не понимает санкций со стороны США. Белый дом ведет себя слишком агрессивно.

«Путин не говорит, что украинцев и белорусов не существует. Путин говорит, что русские, украинцы и белорусы — исторически один народ. И подкрепляет свои слова историческими фактами. Однако не хотел бы я быть одним народом с нацистским режимом в Киеве», — подчеркнул Vitaly Kharchenko.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей призвал Украину еще раз внимательно перечитать статью Путина.