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В США считают, что Россия побеждает в вакцинной гонке

  /   Обновлено: 22 июля 2021 06:26
Общество
В США считают, что Россия побеждает в вакцинной гонке
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 июля. Россия и Китай активно помогают развивающимся странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. США в этой гонке отстает, поскольку вакцину производят частные предприятия.

Вторая волна пандемии сильно ударила по Индии, из-за чего та прекратила экспорт вакцин и сосредоточилась на внутригосударственной борьбе с COVID-19. В результате многие африканские страны остались без прививки. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Россия и Китай не оставили этот факт без внимания, используя это неравенство в свою пользу. Россия выпустила «Спутник V» и экспортирует его в африканские страны», — отметил журналист Шон-Майкл Пиджен.

Он добавил, что в вакцинной дипломатии США могут заявить о себе на мировом уровне, но не делают этого. Американский президент Джо Байден заявлял, что передаст 500 млн доз препарата Pfizer другим странам, но вряд ли реальная цифра будет таковой.

К тому же, Белый дом долго обсуждает, когда и как оказать помощь Африке. Однако действовать нужно уже сейчас, когда коронавирус активно распространяется по континенту.

«Маловероятно, что объем поставок в африканские страны вырастет в ближайшие месяцы, из-за чего самый эффективный способ борьбы с COVID-19, вакцины, не поможет в борьбе с сегодняшней волной», — резюмировал автор.

Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, чем опасны ковид-диссиденты.

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