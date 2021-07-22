Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 07:13
07:10
Общество
«Типичная Украина»: в Сети обсудили происшествие на предприятии «Ровноазот»
07:00
Шоу-бизнес
В 70 лет — красавчик: Никита Джигурда через ФАН поздравил Олега Газманова с юбилеем
06:59
Происшествия
Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака на 1 млрд рублей
06:48
Происшествия
Пьяный водитель сбил полицейского во время проверки документов в Красноярске
06:47
Политика
Пушков вспомнил эпизоды соперничества России и США до кризиса на Украине
06:35
Общество
«Бегут с тонущего корабля»: в The Guardian объяснили, почему Безоса интересует космос
06:35
Общество
В Швеции восхитились статьей Путина о единстве народов
06:26
Общество
В США считают, что Россия побеждает в вакцинной гонке
06:20
Экономика
Рублю предсказали укрепление после заседания Центробанка по ключевой ставке
06:12
Общество
Россияне чаще стали покупать стройматериалы летом 2021 года
Все новости

Пушков вспомнил эпизоды соперничества России и США до кризиса на Украине

  /   Обновлено: 22 июля 2021 06:54
Политика
Пушков вспомнил эпизоды соперничества России и США до кризиса на Украине
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 22 июля. Член Совфеда Алексей Пушков рассказал, когда США стали рассматривать Россию как противника.

Пушков в своем Telegram-канале согласился с мнением посла России в США Анатолия Антонова о том, что США на деле стали рассматривать Россию в качестве противника и врага задолго до кризиса на Украине. По мнению сенатора, это началось еще при второй администрации Джорджа Буша-младшего, когда госсекретарь США Кондолиза Райс объявила, что российская доктрина «многополярного мира» противоречит американскому лидерству.

Российский сенатор также обозначил ключевые события в отношениях стран, которые были до украинского кризиса. В частности, он вспомнил ситуацию в 2008 году после военного ответа России на нападении Грузии на Цхинвал, когда вице-президент Дик Чейни призвал подвергнуть Россию изоляции. В 2011 году были разногласия между РФ и США в Ливии, в 2012 — разногласия по Сирии, а также попытка Вашингтона в 2014 году помешать проведению Олимпиады в Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков вспомнил эпизоды соперничества России и США до кризиса на Украине
антонов пушков российско-американские отношения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru