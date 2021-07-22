Пушков вспомнил эпизоды соперничества России и США до кризиса на Украине

Москва, 22 июля. Член Совфеда Алексей Пушков рассказал, когда США стали рассматривать Россию как противника.

Пушков в своем Telegram-канале согласился с мнением посла России в США Анатолия Антонова о том, что США на деле стали рассматривать Россию в качестве противника и врага задолго до кризиса на Украине. По мнению сенатора, это началось еще при второй администрации Джорджа Буша-младшего, когда госсекретарь США Кондолиза Райс объявила, что российская доктрина «многополярного мира» противоречит американскому лидерству.

Российский сенатор также обозначил ключевые события в отношениях стран, которые были до украинского кризиса. В частности, он вспомнил ситуацию в 2008 году после военного ответа России на нападении Грузии на Цхинвал, когда вице-президент Дик Чейни призвал подвергнуть Россию изоляции. В 2011 году были разногласия между РФ и США в Ливии, в 2012 — разногласия по Сирии, а также попытка Вашингтона в 2014 году помешать проведению Олимпиады в Сочи.