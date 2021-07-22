Рублю предсказали укрепление после заседания Центробанка по ключевой ставке

Москва, 22 июля. Центробанк проведет в пятницу, 23 июля, заседание, на котором будет рассмотрено возможное повышение ключевой ставки.

Как поведет себя рубль после заседания, рассказал управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. Эксперт не исключил укрепления российской валюты.

Ключевая ставка, по мнению Космодемьянского, может быть повышена минимум на 50 базисных пунктов. Это связано с уровнем инфляции, которая закрепилась выше шести процентов.

«Если Банк России повысит ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть она станет выше 6,25%, мы ожидаем быстрого притока спекулятивного капитала и роста рубля», — подчеркнул эксперт в беседе с «Российской газетой».

Рубль сейчас сильно недооценен по отношению к американской валюте. Равновесный уровень курса, как отметил Космодемьянский, должен быть ближе к 70 рублям за доллар.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев положительно оценил возможное повышение ключевой ставки. Он считает это единственно правильным и своевременным решением.