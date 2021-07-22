Россияне чаще стали покупать стройматериалы летом 2021 года

Москва, 22 июля. Рост спроса на стройматериалы и строительное оборудование зафиксирован летом 2021 года в России.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на стройоборудование среди бизнеса вырос на 51%, а на стройматериалы увеличился на 184%. Физические лица стали больше покупать строительного оборудования на 27%, а стройматериалов в три раза больше. Об этом информирует РИА Новости.

Причиной такого увеличения спроса называется рост объемов строительства жилья, который в первом полугодии 2021 года вырос почти на 30%. Строительное оборудование больше всего покупали в Новосибирске, Омске, Перми, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Предприниматель назвал две главные причины роста цен на пиломатериалы. Первая — повышенный спрос на лес в Соединенных Штатах, который заставил часть поставщиков переориентироваться на американский рынок. Вторая — испорченные отношения Китая и Австралии.