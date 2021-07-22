«Ну и поделом нам»: японцы согласились с критикой Олимпийской деревни

Токио, 22 июля. Олимпийский комитет России раскритиковал условия, в которых наши спортсмены вынуждены проживать во время соревнований. Жители Японии согласились с этими высказываниями.

В ОКР пожаловались на небольшие санузлы, плохое подключение к интернету и некомфортные номера. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Больше Олимпиаду в Японию не приглашайте! Сколько «вбухано» в нее кровных денег японских налогоплательщиков?! Показное бесполезное мероприятие, от которого только страдают простые японские граждане!» — написал kdp.

Пользователь tak отметил, что оргкомитет заявил о применении мер. Это априори подтверждает правдивость претензий. В таком случае не совсем понятно, куда были потрачены бюджетные деньги, поскольку организаторы обещали создать для спортсменов идеальные условия.

«Да ничего эта Хасимото сделать не сможет. Пусть весь мир узнает, в каких стесненных условиях живут простые японцы. Ну максимум, что-то там может быть сделают с Интернетом. Да и то не факт!» — заявил cha.

Один из пользователей считает, что за деньги налогоплательщиков все это было построено, и теперь же из бюджета это нужно переделывать. Японцы и так устали это терпеть, не нужна им Олимпиада.

«Да, насколько видно по телевизионным картинкам, условия очень плохие. Небольшие номера на четыре-пять человек. Холодильников и телевизоров нет. Как вчетвером-впятером пользоваться туалетом? Ума не приложу. Хорошо же Япония предстанет перед мировым сообществом! Ну и поделом нам! Нечего было влезать в эту Олимпиаду!» — резюмировал tra.

Ранее спортивный деятель Антон Соловьев и трехкратная чемпионка мира Любовь Егорова рассказали о неравной конкуренции на Олимпиаде и объяснили, почему ее допускают на соревнованиях.