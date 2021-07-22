Детсады в Новосибирске проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Новосибирск, 22 июля. Специальные службы проверяют здания детских садов в Новосибирске после сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в соцсетях фигурировала информация, что сразу в несколько детских садов Новосибирска поступили сообщения об угрозе взрыва. Воспитанников и работников эвакуировали.

Спецслужбы города проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время проведено обследование более половины учреждений. Правоохранительные органы устанавливают личности отправителей сообщения. Местных жителей призывают сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Недавно жители Севастополя пожаловались на жуткую обстановку в детском центре медицинской реабилитации.