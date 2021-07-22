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Байден назвал невозможным остановку реализации «Северного потока — 2»
Политика
Байден назвал невозможным остановку реализации «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 июля. Американский лидер Джо Байден заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено на 99%.

По словам Байдена, остановить реализацию проекта уже невозможно. Германия пообещала по необходимости отвечать России в контексте «Северного потока — 2», сообщает пресс-пул Белого дома.

«Про «Северный поток — 2» он сказал, что тот «завершен на 99%» и ничто не могло это остановить», — заявил один из репортеров.

Американская сторона решила не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщили ранее в Госдепе США, комментируя сделку с Германией по газопроводу «Северный поток — 2». Вашингтон по-прежнему считает, что Российская Федерация пытается расширить влияние посредством строительства газопровода.

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