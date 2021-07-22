Бывшая жена Пьехи рассказала, как проходят дни после нападения на ее сына

Санкт-Петербург, 22 июля. Экс-супруга Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала, как проходят ее дни после избиение семилетнего сына Пети женой футбольного судьи Владислава Безбородова.

Мальчик все еще находится в больнице после нападения соседки. Мама Пети Наталия переживает за его состояние и мечтает наконец забыть обо всем.

Все случилось из-за конфликта с бассейном, который ребенок попытался проткнуть карандашом. Безбородовой не понравилось, что Петя играл с ее детьми. Жена футбольного арбитра напала на сына Стаса Пьехи, в результате чего он оказался в больнице с серьезными травмами.

«Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни. Мои последние дни — война. Петины — бесконечные: «мамочка, когда мы уже будем дома». Надеюсь, что скоро вся эта история забудется, как страшный сон», — говорит Наталия Горчакова.

Мальчик продолжает находиться в больнице. Инцидент изучают правоохранительные органы. При этом жена Безбородова не считает себя виновной в произошедшем. Она утверждает, что не могла сильно травмировать Петю.

Маленького сына певца Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. Помимо сотрясения у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы — груди и бедра.