Илон Маск анонсировал открытие заправок Supercharger для всех электрокаров

Лос-Анджелес, 22 июля. Сеть заправок Supercharger для электрокаров Tesla скоро станет доступна для моделей других производителей, заявил основатель компании Илон Маск.

Заправочные станции Supercharger откроются для всех электромобилей до конца нынешнего года. Об этом Маск написал в социальной сети Twitter, отвечая на вопрос, почему Tesla создает заправки только для своих моделей.

«Мы создали наш собственный разъем, так как в то время не было принятого стандарта и Tesla была единственным производителем электромобилей, способных преодолевать дальние расстояния. Тем не менее до конца этого года мы откроем нашу сеть Supercharger для других электромобилей», — пообещал Илон Маск.

По всему миру в настоящее время установлено около 25 тысяч заправочных станций Tesla. Все ли они будут принимать другие электрокары, Маск не уточнил.

Американский бизнесмен недавно рассказал о проблемах компании, связанных с мировым дефицитом чипов. Tesla, по его словам, из-за этого не может полностью выполнить заказы на аккумуляторы Powerwall.