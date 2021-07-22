Лавров назвал место возможных новых провокаций кораблей НАТО

Москва, 22 июля. Инцидент с британским военным кораблем Defender недалеко от берегов Крыма может не стать единственной провокацией со стороны НАТО в отношении Москвы.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр считает, что Крым не станет единственным местом, в котором могут произойти похожие происшествия. Инциденты, например, можно ожидать в Южно-Китайском море.

Лавров подчеркнул, что НАТО и Великобритания начали проецировать свои неправовые и наглые действия на просторах океана. Российский министр выразил надежду, что до иностранных коллег быстро дойдет, чем все это может закончиться.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет уверенно противостоять давлению со стороны Вашингтона. По мнению российского министра, США за последнее время беспрецедентно обострили отношения с Москвой.