«Разбила в кровь»: Надежда Михалкова получила серьезную травму на съемках

Москва, 22 июля. Дочь Никиты Михалкова актриса Надежа Михалкова повредила руку на съемках своего нового проекта под рабочим названием «Номинация».

Первый съемочный день проекта «Номинация» стартовал 20 июля. Надежда Михалкова выступает в качестве режиссера картины. Во время церемонии битья тарелки актриса повредила руку.

«Краткое описание сегодняшнего дня. Тарелку разбила в кровь и это не метафора. Первый съемочный день позади», — сказала Михалкова на своей странице в Instagram.

Бывший муж Надежды Резо Гигинеишвили написал в комментариях под публикацией, чтобы та была осторожна на съемочной площадке, а также пожелал ей удачи в работе.

Сериал «Номинация» станет первой режиссерской работой Надежды Михалковой. Производством проекта она занимается совместно с сервисом Okko. Девушка сама сыграет главную роль в картине.