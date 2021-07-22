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Байден выразил равнодушие к тому, кем его считают

  /   Обновлено: 22 июля 2021 05:36
Политика
Байден выразил равнодушие к тому, кем его считают
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 22 июля. Президент США Джо Байден заявил, что ему безразлично, кем его считают.

Байден сделал соответствующее заявление во время общения с американцами, которое организовал телеканал CNN. Президент США 22 июля час отвечал на вопросы. Однако на встречу с американским лидером могли попасть люди лишь по приглашениям. Такое решение было принять из-за распространения коронавирусной инфекции.

Недавно стало известно, что супруга президента США Джилл Байден возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Соответствующей информацией поделились в Белом доме.

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