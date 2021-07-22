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Антонов раскритиковал политические выпады США и ФРГ на Россию по «СП-2»
Политика
Антонов раскритиковал политические выпады США и ФРГ на Россию по «СП-2»
washington.mid.ru  /  официальный сайт посольства РФ в США

Вашингтон, 22 июля. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о непонимании, которое вызывает совместное заявление ФРГ и США о поддержке Киева и обеспечении европейской энергобезопасности.

По словам Антонова, такие договоренности вызывают серьезные вопросы в аспекте «политических выпадов» в адрес Москвы. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводятся на странице посольства в Facebook.

«Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве», — отметил посол.

Он назвал угрозы в адрес России беспочвенными и бесполезными. Антонов также заявил о неприемлемости такой риторики и практики односторонних санкций. Москва не применяет энергетические ресурсы для политического давления, констатировал посол.

Американская сторона решила не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщили в Госдепе США, комментируя сделку с Германией по газопроводу «Северный поток — 2». Помимо этого, в сообщении сказано, что Вашингтон по-прежнему считает, что Российская Федерация пытается расширить влияние посредством строительства газопровода.

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антонов договоренности северный поток 2
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