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Невролог Шамсиев назвал опасное последствие COVID-19
Общество
Невролог Шамсиев назвал опасное последствие COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 июля. Невролог Эркин Шамсиев предупредил, что перенесенный COVID-19 может спровоцировать преждевременное старение.

Чтобы предотвратить опасное последствие, нужно заниматься спортом, правильно питаться и поменьше нервничать, рассказал специалист в беседе с РИА Новости. Причиной тому становится по большей части нервное истощение на фоне стресса из-за болезни. Также нарушается газообмен, а следовательно процесс доставки кислорода к мозгу. Поэтому пациентам необходимо самостоятельно укреплять ослабленный иммунитет.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти открыты в вопросах пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что вся информация по вопросу публикуется в открытом доступе.

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пандемия коронавирус COVID-19
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