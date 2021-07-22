Невролог Шамсиев назвал опасное последствие COVID-19

Москва, 22 июля. Невролог Эркин Шамсиев предупредил, что перенесенный COVID-19 может спровоцировать преждевременное старение.

Чтобы предотвратить опасное последствие, нужно заниматься спортом, правильно питаться и поменьше нервничать, рассказал специалист в беседе с РИА Новости. Причиной тому становится по большей части нервное истощение на фоне стресса из-за болезни. Также нарушается газообмен, а следовательно процесс доставки кислорода к мозгу. Поэтому пациентам необходимо самостоятельно укреплять ослабленный иммунитет.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти открыты в вопросах пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что вся информация по вопросу публикуется в открытом доступе.