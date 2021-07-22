Геймеры пожаловались на уничтожающую видеокарты игру от Amazon

Вашингтон, 22 июля. Геймеры массово жалуются на MMORPG New World от студии Amazon Games, которая может вывести из строя видеокарту RTX 3090. От проекта уже пострадали десятки геймеров.

Пользователи заявили, что рабочая нагрузка графического процессора через несколько минут после запуска игры составляет 100%. У многих геймеров видеокарты греются до 80 градусов и больше в главном меню или во время загрузки, после чего дорогостоящие девайсы выходят из строя.

Некоторые геймеры предположили, что проблема может быть связана с дефектом некоторых видеокарты серий EVGA 3080/3090. Также игроки предполагали, что New World может быть несовместима со своими же драйверами Nvidia.

Недавно компания Valve представила портативную игровую консоль Steam Deck. Новый девайс способен запускать новейшие игры, а его стоимость составит от 400 долларов.