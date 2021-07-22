Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 05:41
05:29
Технологии
Илон Маск анонсировал открытие заправок Supercharger для всех электрокаров
05:27
Армия
Лавров назвал место возможных новых провокаций кораблей НАТО
05:23
Общество
«Разбила в кровь»: Надежда Михалкова получила серьезную травму на съемках
05:15
Политика
Байден выразил равнодушие к тому, кем его считают
05:05
Политика
Антонов раскритиковал политические выпады США и ФРГ на Россию по «СП-2»
05:04
Общество
Невролог Шамсиев назвал опасное последствие COVID-19
04:49
Технологии
Геймеры пожаловались на уничтожающую видеокарты игру от Amazon
04:47
Экономика
Цена электроэнергии достигла исторического максимума в России
04:32
Общество
Убийца восьмилетней девочки получил пожизненный срок на Сахалине
04:27
Общество
Кинотеатры Японии покажут российскую сказку «Конек-Горбунок»
Все новости

Цена электроэнергии достигла исторического максимума в России
Экономика
Цена электроэнергии достигла исторического максимума в России
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 22 июля. Биржевая стоимость электроэнергии в регионах европейской части России достигла своего исторического максимума.

Электроэнергия для промышленности на бирже из-за жаркой погоды подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений, сообщает Администратор торговой системы (АТС).

Средневзвешенный индекс рынка на сутки вперед в первой ценовой зоне впервые 21 июля превысил 1,67 тыс. рублей за один мегаватт в час. В эту зону входят пять объединенных энергосистем (ОЭС) — Центр, Северо-Запад, Урал, Юг и Средняя Волга, они составляют 80% всего потребления России, пишет «Коммерсантъ».

Недавно портал «Мир квартир» провел исследование, которое показало, что стоимость новостроек в некоторых городах России значительно выросла на фоне действия программы льготной ипотеки

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Цена электроэнергии достигла исторического максимума в России
россия цена электричество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru