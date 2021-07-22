Цена электроэнергии достигла исторического максимума в России

Москва, 22 июля. Биржевая стоимость электроэнергии в регионах европейской части России достигла своего исторического максимума.

Электроэнергия для промышленности на бирже из-за жаркой погоды подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений, сообщает Администратор торговой системы (АТС).

Средневзвешенный индекс рынка на сутки вперед в первой ценовой зоне впервые 21 июля превысил 1,67 тыс. рублей за один мегаватт в час. В эту зону входят пять объединенных энергосистем (ОЭС) — Центр, Северо-Запад, Урал, Юг и Средняя Волга, они составляют 80% всего потребления России, пишет «Коммерсантъ».

Недавно портал «Мир квартир» провел исследование, которое показало, что стоимость новостроек в некоторых городах России значительно выросла на фоне действия программы льготной ипотеки