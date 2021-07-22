Убийца восьмилетней девочки получил пожизненный срок на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 июля. Суд признал Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Сахалинский областной суд назначил Игорю Дворникову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии особого режима. По решению суда мужчина будет взят под принудительное наблюдение и лечение у психиатра (сексолога), сообщает ТАСС.

Кристина Дворникова приговорена к 15 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.

Ранее сотрудники СК направили в суд уголовное дело по факту надругательства и убийства 13-летней девочки. Преступление было совершено более 20 лет назад.