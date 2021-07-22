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Кинотеатры Японии покажут российскую сказку «Конек-Горбунок»
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Кинотеатры Японии покажут российскую сказку «Конек-Горбунок»
Общество
Кинотеатры Японии покажут российскую сказку «Конек-Горбунок»
Кадр из фильма «КОНЁК-ГОРБУНОК»

Москва, 22 июля. Жители Японии скоро смогут увидеть новый российский фантастический фильм «Конек-Горбунок» на больших экранах.

Соглашение о показе российской сказки в японских кинотеатрах уже готово. Об этом сообщила пресс-служба Роскино.

«Официальный дистрибьютор по фильмам кинокомпании СТВ — компания Luminescence — финализировала соглашение с дистрибьютором New Select о продаже сказочного фэнтези «Конек-Горбунок», на территорию Японии», — отмечено в сообщении пресс-службы.

В кинотеатрах Италии и Южной Кореи пройдут показы другого российского фильма. Речь идет о научно-фантастическом боевике «Вратарь галактики».

В Нижнем Новгороде несколько дней назад заработал кинотеатр под открытым небом. На церемонии его открытия побывал глава региона Глеб Никитин.

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япония кинотеатр конек-горбунок
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