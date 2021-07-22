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Россиянам назвали способы меньше платить по кредитам
Общество
Россиянам назвали способы меньше платить по кредитам
pixabay.com

Москва, 22 июля. Аттестованный ЦБ РФ специалист финансового рынка Виктория Шерстобитова рассказала, как не допустить ущерба семейному бюджету при погашении задолженностей по кредитам.

Эксперт назвала четыре шага к сокращению долговых обязательств. Первым делом Шерстобитова советует составить список задолженностей. Затем следует постараться быстрее погасить задолженности с максимальным процентом, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт.

Третьим шагом нужно с помощью рефинансирования уменьшить проценты по кредитам. В заключение специалист финансового рынка советует изменить свое мышление.

«У нас идет пропаганда не накопления средств, а потребления, поэтому важно работать с мышлением», — подчеркнула Шерстобитова.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало статистику сумм займов в России. Средний кредитный чек достиг рекордной суммы в 303,3 тыс. рублей, что на 7,2% больше, чем в мае 2021 года.

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