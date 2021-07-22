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Врач рассказал о смертельной опасности секса в жару

  /   Обновлено: 22 июля 2021 04:54
Общество
Врач рассказал о смертельной опасности секса в жару
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Москва, 22 июля. Жителям средней полосы России пришлось этим летом подстраивать свою жизнь под новые условия сильнейшей жары. Изменения затронули все сферы жизни, даже интимные.

Сексолог Александр Полеев в беседе с Пятым каналом предупредил россиян, что во время сильной жары нужно сократить количество всех физических нагрузок. Секса эта рекомендация тоже касается.

«Сексуальные действия и сам половой акт в силу своих особенностей представляют собой серьезный физический труд. На каждое движение требуется прикладывать усилия. Во время этого процесса в напряжении находятся все основные органы и системы жизнеобеспечения человека», — уточнил он.

Для молодых перегрузки не так страшны, однако для людей более старшего возраста секс при аномальной жаре может быть крайне опасным и даже смертельным.

«Занятие сексом в жару очень опасно, и мы видим смертельные случаи от инфарктов и инсультов, полученных прямо во время полового акта», — предупредил Полеев.

По словам сексолога, в России в этом году трагических случаев «немного». Но, к примеру, во Франции четыре года назад во время аномальной жары почти 70 человек погибли прямо во время секса. В основном это были мужчины после 60 лет. Минимизировать последствия можно, если избегать перегрева и пить достаточно жидкости.

Ранее врач общей практики Роман Демин в беседе с ФАН дал советы, как на жаре избежать теплового удара. В первую очередь необходимо избегать прямых солнечных лучей, носить головные уборы и пить побольше воды. После купания в водоемах врач настоятельно рекомендует ополаскиваться. Если отдыхать планируется на необорудованном пляже, можно взять с собой канистру чистой воды.

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