Clubhouse открыла доступ для пользователей без инвайтов

Вашингтон, 22 июля. Любой желающий теперь может получить доступ к социальной сети Clubhouse без получения приглашений от зарегистрированных пользователей.

«Мы устранили нашу систему списков ожидания, чтобы каждый мог присоединиться», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

До этого момента пользователи могли стать участниками обсуждений только по приглашению. В компании добавили, что теперь соцсеть станет доступна не только пользователям iOS, но и Android.

Clubhouse отказалась от приглашений через неделю после добавления встроенной системы обмена сообщениями Backchannel. По данным компании, в первый день через фирменный мессенджер было отправлено 10 млн сообщений.

Global Look Press / Thiago Prudencio

Проект был запущен в 2020 году в Кремниевой долине. Амбициозный стартап Clubhouse сразу заявил себя как соцсеть нового поколения. До России, благодаря обширной рекламной кампании, приложение добралось лишь в феврале 2021 года. Суть приложения — общение в аудиочатах, где можно обсудить насущные проблемы или поучаствовать в дискуссиях на разного рода темы.

Ранее эксперты Роскачества предупредили россиян об опасности использования сервиса Clubhouse. При установке приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в списке. Удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, пока нет возможности.