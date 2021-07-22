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Астрологи назвали благоприятное время для вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 22 июля 2021 04:06
Общество
Астрологи назвали благоприятное время для вакцинации от коронавируса
Невские Новости

Москва, 22 июля. Ближайшие недели подходят для вакцинации от коронавируса, заявила астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина.

Нет астрологически благоприятных для вакцинации дней в целом, поскольку для каждого человека они рассчитываются индивидуально, рассказала специалист. Однако в ближайшие недели нет никаких противопоказаний для медицинских процедур, информирует издание «Взгляд».

«Сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», — сказала она.

Специалисты ранее рассказали, представительницы какого знака зодиака являются необъяснимо притягательными для мужчин. Таковыми являются Рыбы, которые умеют слушать собеседников и легко вписываются в любую компанию.

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