Астрологи назвали благоприятное время для вакцинации от коронавируса

Москва, 22 июля. Ближайшие недели подходят для вакцинации от коронавируса, заявила астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина.

Нет астрологически благоприятных для вакцинации дней в целом, поскольку для каждого человека они рассчитываются индивидуально, рассказала специалист. Однако в ближайшие недели нет никаких противопоказаний для медицинских процедур, информирует издание «Взгляд».

«Сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», — сказала она.

Специалисты ранее рассказали, представительницы какого знака зодиака являются необъяснимо притягательными для мужчин. Таковыми являются Рыбы, которые умеют слушать собеседников и легко вписываются в любую компанию.